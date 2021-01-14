Сотрудники МЧС патрулируют опасные участки дорог Самарской области

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Как сообщалось ранее, днем 14 января 2021 года местами по Самарской области прогнозировалось усиление юго-восточного ветра порывы 15-20 м/с, сильный снег 6-19 мм, метель с ухудшением видимости до 500 – 1000 метров, на дорогах снежные заносы.

Ночью и днем 15 января местами по Самарской области сохранится усиление восточного ветра 15-20 м/с, низовые метели.

Подобные погодные явления могут создавать условия для снежных заносов и заторов на дорогах.

Ситуация на дорогах находится на контроле Главного управления МЧС России по Самарской области. На трассах федерального и регионального значения работают оперативные группы пожарно-спасательных гарнизонов и дорожно-эксплуатационных служб.

Предупреждаем автовладельцев о необходимости быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

Обо всех авариях или заторах на дорогах вы можете сообщать по телефонам: «01» (со стационарного) и «101» (с мобильного), или единому «телефону доверия» Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Самарской области 8(846) 337-72-82, передает пресс-служба облМЧС.