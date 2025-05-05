Сотрудники ГУ МВД и УФСИН СО пресекли попытку передачи наркотиков в ИК №6

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В ходе досмотра передачи, предназначенной для осуждённого, представители Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области совместно с сотрудниками отдела собственной безопасности и оперативного отдела ФКУ ИК-6 УФСИН региона обнаружили и изъяли пропитанные предположительно наркотическим веществом два рулона туалетной бумаги.

Для установления точного состава изъятые предметы переданы на экспертизу.

По данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО