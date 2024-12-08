121

Сотрудники ГУ МЧС СО приняли участие в экологическом диктанте. Всероссийский экологический диктант проводится в 2024 году в шестой раз.

Акция направлена на формирование экологической грамотности и культуры, популяризацию знаний об окружающей среде и её защите среди различных слоёв населения.

К Экодиктанту в онлайн-режиме присоединились около 2,5 тысяч сотрудников Главного управления МЧС России по Самарской области.

Пройдя регистрацию и инструктаж, личный состав отвечал на вопросы тестирования.

«Не все задания экодиктанта оказались простыми, но вопросы теста помогают расширить кругозор, пополнить знания новой полезной информацией», - отметили огнеборцы.

Всероссийский экодиктант проводился с 25 ноября по 8 декабря. Сотрудники МЧС России, принявшие в нем участие, получат сертификаты участников или победителей, в зависимости от количества набранных баллов.

Фото: ГУ МЧС СО