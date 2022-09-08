Сотрудники ГУ МЧС СО почтили память погибшего год назад Министра МЧС РФ Евгения Зиничева

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8 сентября исполнился ровно год со дня трагической гибели Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгения Николаевича Зиничева.

Генерал армии Евгений Николаевич Зиничев погиб при исполнении служебных обязанностей спасая жизнь человеку в Красноярском крае во время проведения межведомственных учений в Арктической зоне.

9 сентября 2021 года Указом Президента Главе МЧС России было присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно.

Сегодня в Музейно-выставочном центре истории и развития пожарно-спасательного дела Самары сотрудники Главного управления МЧС России по Самарской области посетили фотовыставку, посвященную Евгению Николаевичу Зиничеву, и почтили память Героя России минутой молчания.

Дела и поступки Евгения Николаевича навсегда останутся для нас образцом личного мужества, стойкости и силы духа. А его самоотверженность, высочайший профессионализм и настоящие человеческие качества - нравственными ориентирами для всех сотрудников чрезвычайного ведомства, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: ГУ МЧС СО