Сотрудники ГИБДД в Ставропольском районе помогли в организации безопасных путей к остановке школьного автобуса

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На имя начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенанта полиции Александра Винникова поступило обращение депутата сельского поселения Ягодное Ставропольского района Юлий Байбародиной, которая от себя лично и от местных жителей выразила признательность сотрудникам ГИБДД территориального органа внутренних дел.

Автор отмечает в обращении, что на протяжении длительного времени рядом с сельским поселением осуществляется строительство автодороги «Тольятти – Ягодное», что нередко приводит к сложным дорожным ситуациям и до вмешательства сотрудников полиции делало не безопасным пути к остановке школьного автобуса.

С целью обеспечения безопасности участников дорожного движения сотрудники ГИБДД Ставропольского района в 2021 году провели встречи с активистами комплекса и рабочие совещания с администрацией района.

Неравнодушные граждане и общественники задали сотрудникам ГИБДД интересующие проблемные вопросы, на которые получили компетентные ответы.

Совместно с администрацией полицейскими проработаны пути решения возникающих проблем при организации дорожного движения на выезде и внутри жилого комплекса.

На протяжении 2021 года на проблемных участках дороги - в местах прохождения школьных маршрутов и движения транзитного транспорта выставлялись дополнительные экипажи дорожно-патрульной службы, а с целью обеспечения детской безопасности полицейские проводили профилактические беседы с местными жителями.

Депутат Юлия Байбародина, обращаясь к начальнику облглавка, выразила слова искренней благодарности за действия сотрудников полиции: «Спасибо за добросовестное выполнение служебных обязанностей. Сотрудники ГИБДД оказали помощь в организации нового школьного маршрута, теперь ребята могут безопасно дойти до остановок «детского» автобуса. Инспекторы ДПС регулярно проводят как с водителями, так и с детьми разъяснительную работу и уроки дорожной грамотности. Спасибо за работу и отзывчивость!».