Сотрудники ГАИ СО проводят проверки транспортных средств на наличие изменений в конструкции

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В Самарской области сотрудники Госавтоинспекции проводят проверки транспортных средств на наличие изменений в конструкции.

В ходе профилактических мероприятий госавтоинспекторы объяснили водителям порядок регистрации транспортных средств после переоборудования.

В Самарской области ежедневно сотрудники Госавтоинспекции проверяют легковые, грузовые автомобили и автобусы на наличие изменений в конструкции, с целью недопущения дорожно-транспортных происшествий.

Так, сотрудники Отделения Госавтоинспекции МО МВД России «Кинельский» напомнили владельцам транспортных средств, что подобные изменения должны производиться только на станциях технического обслуживания, имеющих право на соответствующий вид изменения конструкции.

В ходе профилактических мероприятий сотрудники Госавтоинспекции объяснили водителям порядок регистрации транспортных средств после переоборудования, рассказав о том, какие организации имеют право на внесение изменений в их.

Госавтоинспекция напоминает:

— согласно ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения эксплуатация транспортного средства запрещена, влечёт наложение административного штрафа до 500 рублей;

— согласно ч. 2 ст. 12.31 КоАП РФ выпуск на линию транспортного средства, переоборудованного без соответствующего разрешения, влечёт наложение административного штрафа на должностных лиц, ответственных за техническое состояние и эксплуатацию транспортных средств, в размере от пяти тысяч до восьми тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО