Сотрудники ГАИ Новокуйбышевска вместе с родителями и учениками школы-интерната провели акцию «Родительский патруль»

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Сотрудники Госавтоинспекции города Новокуйбышевска вместе с родителями и учениками школы-интерната имени Егорова организовали акцию «Родительский патруль».

В преддверии Дня защитника Отечества участники присоединились к акции и поздравили водителей, напомнив им о важности соблюдения правил дорожного движения.

Эта инициатива стала частью усилий по повышению безопасности на дорогах.

Родители и дети подчеркнули значимость внимательного отношения к правилам, ведь от этого зависит жизнь и здоровье всех участников дорожного движения, сообщает пресс-служба ГАИ СО.

Фото: пресс-служба ГАИ СО