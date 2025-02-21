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Сотрудники ГАИ Новокуйбышевска вместе с родителями и учениками школы-интерната провели акцию «Родительский патруль»

21 февраля 2025 18:13
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Родители и дети подчеркнули значимость внимательного отношения к ПДД.

Сотрудники Госавтоинспекции города Новокуйбышевска вместе с родителями и учениками школы-интерната имени Егорова организовали акцию «Родительский патруль».

В преддверии Дня защитника Отечества участники присоединились к акции и поздравили водителей, напомнив им о важности соблюдения правил дорожного движения.

Эта инициатива стала частью усилий по повышению безопасности на дорогах.

Родители и дети подчеркнули значимость внимательного отношения к правилам, ведь от этого зависит жизнь и здоровье всех участников дорожного движения, сообщает пресс-служба ГАИ СО.

 

Фото:   пресс-служба ГАИ СО

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