Сотрудник самарской Госавтоинспекции помог на трассе молодой маме из Московской области 

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В адрес начальника УГИБДД облглавка полиции поступило письмо от жительницы Московской области со словами благодарности инспектору отдела информационного обеспечения Управления ГИБДД старшего лейтенанта полиции Максима Шепертицкого.

В конце ноября, ранним утром старший лейтенант полиции Максим Шипертицкий ехал на службу по автодороге в районе поселка городского типа Рощинский, когда заметил автомобиль «Ford Focus», стоящий на обочине с включенным аварийным сигналом. Рядом с иномаркой находилась девушка, которая отчаянно пыталась «поймать попутку». Старший лейтенант полиции остановился и направился к девушке, чтобы узнать, какая помощь ей требуется.

Девушка рассказала, что со своей мамой и полугодовалой дочерью следовала домой в Московскую область, когда у автомобиля на трассе пробило колесо. Самостоятельно справиться с этой поломкой женщины не смогли, и довольно длительное время они находятся на проезжей части. Максим, во избежание переохлаждения, посадил водителя с ее пассажирами погреться у себя в салоне автомобиля, где девушка, увидев на заднем сиденье форму сотрудника полиции, поняла, что она находится в надежных руках и переживать, что останется без помощи, ей не стоит. В считанные минуты сотрудник умело поменял пробитое колесо. Автоледи поблагодарила полицейского, который в трудную минуту не остался безразличным и помог ей справиться с непростой ситуацией.

А спустя время, благодарная девушка написала письмо в адрес руководства УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области: «Очень рада, что в вашем регионе есть такие хорошие и отзывчивые люди!», сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО