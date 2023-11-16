Сотрудник одной из колонии УФСИН СО предотвратил передачу запрещенных предметов

В одной из колонии УФСИН России по Самарской области осужденный хотел получить средства сотовой связи. С этой целью он обратился к сотруднику исправительного учреждения с просьбой за денежное вознаграждение пронести запрещенные предметы. Их должна была передать его сожительница.
Добросовестный сотрудник колонии сообщил об этом противоправном факте в отдел собственной безопасности УФСИН России по Самарской области.
В свою очередь службой собственной безопасности УФСИН задержана злоумышленница в момент передачи гаджетов и денег.
Материалы переданы в следственные органы для принятие процессуального решения.
Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО