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Сотрудник ГАИ СО провел профилактическую беседу с воспитанниками детского сада

19 февраля 2025 14:09
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Во время мероприятия дети внимательно слушали сотрудника и с интересом отвечали на вопросы.

На память все ребята получили световозвращающие наклейки, которые позволят им стать заметнее в темное время суток.

В ходе профилактических мероприятий в Самарской области была проведена познавательная встреча для ребят из детского сада командиром дорожно-патрульной службы отделения Госавтоинспекции МО МВД России «Нефтегорский» старшим лейтенантом полиции Сергеем Ивановым.

Маленькие пешеходы в игровой форме узнали от полицейского в каком месте можно переходить дорогу, какие дорожные знаки существуют и что они означают, об обязательном ношении на одежде и рюкзаках световозвращающих элементов, он объяснил им, что при передвижении вблизи дорог, особенно в темное время суток, эти приспособления делают пешеходов более заметными для автомобилистов, существенно снижая риск наезда транспортного средства.

Во время мероприятия дети внимательно слушали сотрудника и с интересом отвечали на вопросы.

Проведение сотрудниками Госавтоинспекции таких мероприятий позволяет в доступной форме рассказать детям о пользе применения светоотражающих элементов и обратить внимание на соблюдение правил дорожного движения, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

 

Теги: Мероприятия

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