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12 июня, в День России, на мультимедийной онлайн-платформе SMOTRIM.RU состоялся беспрецедентный 24-часовой телевизионный марафон «Широка страна моя родная!», организованный ВГТРК.

Цель проекта – объединить в едином информпространстве исторические, географические, духовные, культурные ценности разных территорий. Зрители, присоединившиеся к марафону, получили уникальный шанс всего за одни сутки побывать практически во всех уголках нашей огромной Родины.

Рифат Сабитов, заместитель генерального директора – руководитель Регионального департамента ВГТРК:

«Эта идея нашла поддержку у руководства ВГТРК – спасибо Олегу Борисовичу Добродееву, Антону Андреевичу Златопольскому. И коллеги, которые активно развивают платформу «Смотрим.ру» поддержали наш проект, за что им отдельная благодарность. От Камчатки до Калининграда все наши региональные филиалы активно включились в эту работу. Причем это был, знаете, порыв души. Никто никого не заставлял, мы просто провели совещание в режиме онлайн со всеми без исключения, обсудили, что и как мы можем рассказать и показать. Мне кажется, что это такой правильный проект, который объединяет всю нашу страну. Очень много разных интересных историй, доселе неизвестных, человеческих судеб. Очень много красот природных, очень много исторических фактов, о которых порой мы забываем. А иногда даже и не знаем. Наши коллеги все очень постарались».

Уникальный марафон охватил все 8 федеральных округов, участие в нем приняли 85 российских регионов. Большое телевизионное путешествие стартовало с наших Западных окраин, городов-форпостов в разные века ставших щитом державы. Двигаясь за своим эфирным гидом, телезрители заново открыли для себя историю и уникальную архитектуру регионов Центральной России. Заглянули в хлебный и виноградный рай – Кубань, насладившись теплом и гостеприимством нашего Юга. Оценили талант и древние обычаи воспетого Пушкиным и Лермонтовым Кавказа. Насладились невероятными красотами главной водной артерии Родины – в Поволжье. Посетили научную цитадель и кладовую российских природных богатств – Сибирь. Побывали в промышленном Эльдорадо страны – Урале. И добрались до восточных окраин нашей державы. Пока виртуально. Но проект создал реальную туристическую карту, которая стимулирует граждан открыть для себя Россию заново. Уже офлайн.

Объединяющим центром Всероссийского телемарафона «Широка страна моя родная!» стала ГТРК «Самара». Из студии телерадиокомпании ведущие, вместе с коллегами из других регионов и многомиллионной аудиторией проделали эфирный путь длиною в сутки с Востока на Запад, сквозь часовые пояса и климатические зоны.

Елена Крылова, директор ГТРК «Самара»:

«Это общая работа всех 85 региональных компаний. Это единство, солидарность и желание. Уникальный в своем роде контент. Марафон сам по себе беспрецедентный. Нон-стоп длиною в 24 часа. Я не знаю и не помню подобного опыта! Чтобы собравшись вместе, воедино, все рассказали о том, чем гордится каждый край, каждая область, каждый уголок нашей необъятной Родины. Это праздник гордости, праздник патриотизма, ответственности за отечество, любви к Родине, восхищения героическими страницами в истории нашей страны. Мы призваны рассказать и показать всем нашим телезрителям и вообще всему миру, насколько широка страна моя родная».

Зрительский отклик в цифрах еще предстоит подсчитать, но есть результаты, которые невозможно измерить. В День России состоялось единение всех граждан страны вокруг понимания огромности нашей территории, неисчислимости наших богатств, уникальности национальных культур и самого главного достояния страны – людей, продолжающих своим трудом и талантом приумножать ценности тысячелетней России. Что и есть основа современного понимания патриотизма. Информационное пространство страны было объединено этим беспрецедентным проектом благодаря региональным компаниям холдинга ВГТРК, ставших гидами и пропагандистами своей малой Родины. Из этой мозаики сложилось грандиозное панно телевизионной летописи самой большой страны в мире.

Для тех, кто не смог посмотреть Всероссийский телемарафон «Широка страна моя родная!» в прямом эфире, он доступен на сайте tvsamara.ru в специальном разделе.