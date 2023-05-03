Состоится XVI Торжественный смотр военно-патриотических объединений Самарской области

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4 мая 2023 года в 10.00 на площади Славы в целях патриотического воспитания подрастающего поколения Самарской области и подведения итогов работы военно-патриотических объединений Самарской области за 2022-2023 учебный год министерство образования и науки Самарской области, областной центр воспитания патриотизма и гражданственности подрастающего поколения Самарской области Самарского Дворца детского и юношеского творчества (ГБОУ ДО СО СДДЮТ) проводят церемонию награждения лучших военно-патриотических, кадетских объединений Самарской области (XVI Торжественный смотр).

Участники смотра: 34 военно-патриотических объединения из 16 муниципальных образований Самарской области (250 человек).

Приглашённые: министр образования и науки Самарской области, военный комиссар Самарской области, Герой Российской Федерации Станкевич И.В., председатель Самарского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов Вооружённых Сил Саркисян В.Х.

В программу торжественного смотра входит:

● вручение свидетельств министерства образования и науки Самарской области 10-ти военно-патриотическим объединениям, вошедшим в областной реестр в 2022-2023 году;

● вручение сертификатов министерства образования и науки Самарской области и военного комиссариата Самарской области 180- ти лучшим выпускникам объединений;

● вручение переходящего кубка лучшему военно-патриотическому объединению по итогам 2022-2023 учебного года;