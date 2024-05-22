Соискатели с ученой степенью пользуются преимуществом при трудоустройстве в 20% компаний Самары

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Соискатели со степенью кандидата или доктора наук имеют преимущество при трудоустройстве в 20% компаний, особенно в конкурсе на руководящие должности. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob Старт карьеры приняли участие представители компаний из города.

Больше всего соискателей с ученой степенью в сферах образования, медицины, строительстве и производстве. 20% работодателей назвали степени кандидата и доктора наук конкурентным преимуществом для позиций, требующих наличия высшего образования. 21% — для руководящих позиций. Чаще всего об этом говорили представители медицинских организаций, НИИ, строительных и промышленных компаний.

Время проведения: 1—20 мая 2024 года