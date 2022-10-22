«Сохраним лес»: волонтеры высадили более полутора тысяч саженцев в селе Красный Яр

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На этот раз, волонтеры высадили более полутора тысяч саженцев в селе Красный Яр. А общая цель по всей стране — пополнить количество деревьев еще на 70 миллионов штук.



Сегодня юные деревца, а через несколько десятков лет — настоящий хвойный лес. Помочь природе решили волонтеры, сотрудники минлесхоза, школьники, студенты, представители промышленных предприятий.



Участники акции не только помогают лесу восстановиться, но и отдают дань памяти героям Великой Отечественной войны. Волонтёры дополняют геоглиф в форме ордена Красной Звезды, диаметром 60 метров, на нём будет высажено 450 штук саженцев ели, дикой вишни и абрикоса. И число «75», его дополнят 1000 сеянцев сосны.



«Мы не могли остаться в стороне, когда узнали про эту акцию. Очень хорошая акция в поддержку исторической памяти. Я с радостью пришла сюда поддержать акцию. Уверена, это место со временем будет центром внимания нашего поселка»,- рассказывает участница акции Валентина Яковлева.



Главная цель Всероссийской акции «Сохраним лес» — привлечь внимание общества к проблемам охраны окружающей среды, восстановлению и приумножению лесных богатств. Этой осенью только в Самарской области планируется высадить более 309-ти тысяч саженцев деревьев и кустарников.



«Люди очень охотно откликаются на наши инициативы, мы размещаем информацию в СМИ, есть интерактивная карта, где мы в рамках проведения подобных акций, как сейчас «Сохраним лес», отмечаем места, где они проводятся. В акции принимают участие не только простые граждане, но и предприятия региона, студенты и школьники», — подчеркнул заместитель министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Павел Мельников.



Стать участником благого дела и внести свой личный вклад в будущее планеты может любой желающий. Планы на 2022 год масштабные — 70 миллионов новых деревьев по всей России. Для участия стоит всего лишь перейти на сайт сохранимлес.рф, выбрать Самарскую область и ближайшую дату высадки деревьев, указать свои контактные данные. Весь необходимый инвентарь для эко-акции предоставят на месте.

Фото: пресс-служба правительства СО