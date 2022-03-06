Собянин поздравил поздравил с днем рождения первую женщину-космонавта Валентину Терешкову

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Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения первую женщину-космонавта, Героя Советского Союза Валентину Терешкову. Он отметил, что ее подвиг навеки вписан в отечественную и мировую летопись космических достижений, передает ТАСС.

"Первая в истории женщина-космонавт, вы покорили планету мужеством, талантом и обаянием. Ваш подвиг навеки вписан в отечественную и мировую летопись космических достижений. Сегодня Вы продолжаете вести активную государственную и общественную деятельность. Ваши знания и авторитет способствуют развитию российского парламентаризма, реализации крупных проектов в гуманитарной и культурной сферах", - говорится в телеграмме мэра Москвы, опубликованной в воскресенье на сайте мэра и правительства столицы.

Терешкова родилась 6 марта 1937 года в деревне Масленниково Тутаевского района Ярославской области. В Ярославле посещала местный аэроклуб, где занималась прыжками с парашютом. Валентина стала одной из первых девушек, подавших заявку на участие в космических программах. В январе 1962 года она вошла в число отобранных пяти кандидаток и 12 марта того же года была зачислена в отряд космонавтов Центра подготовки космонавтов ВВС, где прошла полный курс подготовки к полетам на кораблях типа "Восток".

16-19 июня 1963 года Терешкова - позывной "Чайка" - совершила свой исторический полет в космос на корабле "Восток-5", который 48 раз облетел вокруг планеты. Общая продолжительность полета составила 2 суток 22 часа 50 минут. Терешкова навсегда вошла в историю человечества как первая женщина-космонавт и единственная женщина, совершившая одиночный космический полет.

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