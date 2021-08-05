Смоленские спасатели готовы вручить награду плюшевому коту

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Доброе дело героя в костюме маскота одного из магазинов попало на видео, передает smolnews.ru.



Вчера на остановке в районе улицы Желябова горела урна для мусора. И так бы она продолжила дымиться, если бы неравнодушный промоутер в костюме оранжевого кота прошел мимо. Но к счастью, пушистый спасатель решил затушить огонь водой из бутылки.

Этот момент и попал на видео , вызвавшее бурную реакцию у смолян:



"Не все герои носят плащи".



"Он сегодня ещё и ребёнка успокоил, прикольный".



"Это самое милое видео за сегодня".



"Готовы вручить берет спасателя коту. Ждём!" - написали в пресс-службе ГУ МЧС Смоленской области.

видео podslushanosmolensk.

Фото: скриншот видео