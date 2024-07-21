Следствие проведет судмедэкспертизы с потерпевшими при теракте в "Крокусе"

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Все потерпевшие при теракте в концертном зале "Крокус сити холл" в Московской области после лечения пройдут судебно-медицинскую экспертизу, сейчас потерпевшими признаны свыше 1700 человек.

При теракте в "Крокус сити холле" 22 марта погибли 145 человек. Было заведено уголовное дело, четырех человек обвинили в совершении теракта в составе организованной группы, еще восемь – в пособничестве. Более 1700 человек допрошены как потерпевшие.

Как следует из официальных судебных документов, всем потерпевшим в рамках уголовного дела нужно провести судебно-медицинские экспертизы, пишет РИА Новости.

Отмечается, что это следует сделать после завершения их лечения и получения медицинских данных.