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Школьники Самарской области познакомятся с направлениями работы Движения Первых на региональной профильной смене «Время Первых»

14 июля 2023 14:53
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Заезд объединяет 240 лидеров и активистов Движения Первых из разных уголков Самарской области.

С 14 по 23 июля 2023 года на базе Молодёжного центра «Лесная сказка» пройдёт первая региональная профильная смена Российского движения детей и молодёжи «Время Первых». Заезд объединяет 240 лидеров и активистов Движения Первых из разных уголков Самарской области.

Участниками смены стали активные школьники Самарской области, которые добились успехов в учёбе или проявили себя в общественной деятельности. Среди них – лидеры направлений, создатели проектов, участники федеральных и региональных конкурсов.

«Движение Первых» поддерживает уникальный талант каждого. С помощью разнообразных проектов и конкурсов Движение помогает ребятам раскрыться и проявить себя. Региональная профильная смена позволит презентовать «Движение Первых» с разных сторон, ребенок познакомиться с проектами и направлениями: от спорта и науки до волонтёрства и медиа, а самое главное, попробует себя в каждом из них и, возможно, поймёт в чём хочет развиваться в будущем или откроет новые грани любимого направления. Ребята узнают, как ставить цели, достигать высоких результатов и претворять самые заветные мечты в жизнь вместе с Движением Первых, - рассказала председатель совета регионального отделения «Движение Первых» Самарской области Кристина Гнатюк.

На торжественном открытии смены участников заезда поприветствовала Олеся Мокеева, заместитель председателя совета регионального отделения «Движение Первых» Самарской области. Олеся дала ребятам напутствие, пожелала им удачи, а после стала гостем «Классной встречи», где пообщалась с активистами на различные темы. Ребята задали вопросы гостье и сделали совместное фото.

Далее участников ждет насыщенная программа, которая познакомит их с каждым из 12 направлений Движения Первых. На протяжении десяти дней ребята станут участниками спортивных, творческих и интеллектуальных событий. Активисты встретятся с экспертами в различных областях на «Классных встречах», создадут научную и экологическую выставки, познакомятся с различными общественными и добровольческими организациями Самарской области. Также для активистов «Движения Первых» проведут мастер-класс по ораторскому мастерству, школу живописи, мастерскую по фотопозированию.

Каждый участник Профильной смены сможет повысить свои компетенции, заведет много новых друзей и получит много полезной информации, которую сможет использовать в будущих проектах.

Смена продлится до 23 июля в ходе неё активистов региональной Профильной смены ждёт насыщенная программа и отдых, наполненный смыслом и незабываемыми впечатлениями вместе с Движением Первых.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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