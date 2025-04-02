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«Школа безопасности для пенсионеров»: в Жигулевске сотрудники ГАИ провели профилактические беседы с пожилыми жителями города

2 апреля 2025 18:47
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В ходе беседы сотрудники полиции обратили внимание собеседников на участившиеся случаи хищения денежных средств у пожилых граждан.

В рамках профилактического мероприятия «Школа безопасности для пенсионеров» сотрудники Госавтоинспекции г. Жигулевска провели профилактические беседы с пожилыми жителями города.

В ходе беседы сотрудники полиции обратили внимание собеседников на участившиеся случаи хищения денежных средств у пожилых граждан, напомнили о необходимости соблюдения мер предосторожности, рекомендовали проявлять бдительность и внимательность, а также обратили внимание на неукоснительное соблюдение Правил дорожного движения.

 

Фото:   ГАИ СО

Теги: БДД

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