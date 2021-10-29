Сезон дачных перевозок в Самаре завершается на этой неделе

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Последние организованные перевозки к садово-дачным массивам в этом году будут осуществляться 30 и 31 октября.

Традиционно в октябре в соответствии с утвержденным расписанием они выполняются только по выходным дням.

В сезоне 2021 года регулярные рейсы стартовали 1 мая. В этом году, как и в прошлом, доставка дачников организована по 29 маршрутам.

Только в сентябре 2021 года дачными автобусами воспользовались 86 362 пассажира. Окончательные итоги перевозок к дачным участкам за весь сезон-2021 будут подведены в начале ноября.

Сезон отметился усилением антиковидных мер. Дезинфекция и уборка подвижного состава проводится дважды в день. Кроме того, в промежутках между рейсами дополнительно протираются перила, поручни и другие контактные поверхности.

Контроль не только при подготовке автобусов, но и при посадке пассажиров. Наличие маски является условием приобретения билета.

Фото: администрация Самары