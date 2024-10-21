Семья Сергеевых из Самарской области стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года»

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19 октября в Государственном Кремлевском Дворце прошла торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса «Семья года». Конкурс проводится уже в девятый раз и стал одним из ключевых мероприятий Года семьи в России. Его организаторами выступили Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

По итогам региональных этапов конкурса в оргкомитет поступили и были рассмотрены 388 заявок со всех уголков страны. Лучшие семьи России получили дипломы победителей в пяти номинациях: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья», «Семья – хранитель традиций».

В результате победителями стали 88 российских семей, в числе которых — семья Сергеевых из Исаклинского района Самарской области, одержавшая победу в номинации «Сельская семья». У многодетных супругов Сергеевых - шестеро детей и большое фермерское хозяйство: полсотни с лишним коров и цех по производству молочной продукции. Родители прививают подрастающему поколению не только трудолюбие, но и любовь к Родине: регулярно участвуют в сборе гуманитарной помощи для бойцов СВО.

А еще дома у Сергеевых есть полка с наградами за призовые места в спортивных и творческих состязаниях - у каждого есть свое увлечение: шахматы, волейбол, рисование.

«Забота о семье, поддержка отцовства, материнства и детства – приоритет государственной политики. Об этом многократно говорил Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин. С будущего года по решению главы государства стартует национальный проект «Семья». И государство приложит все усилия к тому, чтобы таких счастливых, многодетных, многопоколенных семей как ваши стало больше. Каждая семья-победительница – образец бесконечной материнской и отцовской любви, родительской ответственности, мудрости, терпения. И, конечно, огромного труда», – отметил Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков.

Накануне церемонии награждения победители конкурса приняли участие в шестом Демографическом форуме «Родительский совет», который прошел на площадке Московского Дворца пионеров.

Напомним, что в настоящее время в Самарской области проживает около 33 тысяч многодетных семей. Семьям с детьми в нашем регионе предоставляется 38 мер социальной поддержки, в том числе и в рамках национального проекта «Демография». «Мы продолжим предоставлять все меры поддержки семьям с детьми, которые уже действуют в регионе, но будем их совершенствовать и расширять», - сказал глава региона Вячеслав Федорищев, представляя Программу социально-экономического развития Самарской области на ближайшие пять лет.