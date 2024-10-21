Семья Сергеевых из Самарской области стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Результаты круглого стола подчеркнули ключевую роль духовных ценностей в обеспечении стабильного и мирного развития российского общества.
Межнациональное согласие – основа нравственных ценностей: итоги круглого стола, который прошел в СЮИ
Продукция с региональным брендом представлена на ярмарках и выставках Самарской области.
Региональный бренд «Самарский продукт» получили еще 7 предпринимателей
Помощь в центре смогут получать жители Кинель-Черкасского, Борского и Богатовского районов, городов Отрадный и Похвистнево.
В Кинель-Черкасском районе идёт подготовка специализированного центра для раннего выявления рака
Программа предусматривает четко прописанные обязательства всех участников целевой подготовки специалистов.
СамГМУ и минздрав утвердили совместную программу по целевой подготовке специалистов
Место: Областная научная библиотека (пр. Ленина, 14 А).
Самарский театр "Город" приглашает на премьеру спектакля «Это всё она»
Трудоустроенные родители, опекуны или же попечители ребенка с инвалидностью имеют право на четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц.
В 2024 году Отделение СФР СО оплатило родителям детей с инвалидностью более 54 тысяч дополнительных выходных дней
В Тольятти прошёл региональный этап Всероссийского фестиваля борьбы
В Тольятти прошёл региональный этап Всероссийского фестиваля борьбы
Чемпионат проходил по программе классического двоеборья, участие в котором приняли 9 команд.
Самарские росгвардейцы – серебряные призеры динамовских соревнований по гиревому спорту
Наверх
Самара  +10 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.42
-0.73
EUR 104.86
-0.9
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарские росгвардейцы – серебряные призеры динамовских соревнований по гиревому спорту
«Искусство Гнесинки»: СОУНБ приглашает в музыкальную гостиную
Самарцев приглашают в зоопарк на день рептилий
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Семья Сергеевых из Самарской области стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года»

21 октября 2024 11:22
209
Семья Сергеевых из Самарской области стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года»

19 октября в Государственном Кремлевском Дворце прошла торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса «Семья года». Конкурс проводится уже в девятый раз и стал одним из ключевых мероприятий Года семьи в России. Его организаторами выступили Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

По итогам региональных этапов конкурса в оргкомитет поступили и были рассмотрены 388 заявок со всех уголков страны. Лучшие семьи России получили дипломы победителей в пяти номинациях: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья», «Семья – хранитель традиций».

В результате победителями стали 88 российских семей, в числе которых — семья Сергеевых из Исаклинского района Самарской области, одержавшая  победу в номинации «Сельская семья». У многодетных супругов Сергеевых - шестеро детей и большое фермерское хозяйство: полсотни с лишним коров и цех по производству молочной продукции. Родители прививают подрастающему поколению не только трудолюбие, но и любовь к Родине: регулярно участвуют в сборе гуманитарной помощи для бойцов СВО.

А еще дома у Сергеевых есть полка с наградами за призовые места в спортивных и творческих состязаниях - у каждого есть свое увлечение: шахматы, волейбол, рисование. 

«Забота о семье, поддержка отцовства, материнства и детства – приоритет государственной политики. Об этом многократно говорил Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин. С будущего года по решению главы государства стартует национальный проект «Семья». И государство приложит все усилия к тому, чтобы таких счастливых, многодетных, многопоколенных семей как ваши стало больше. Каждая семья-победительница – образец бесконечной материнской и отцовской любви, родительской ответственности, мудрости, терпения. И, конечно, огромного труда», – отметил Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков.

Накануне церемонии награждения победители конкурса приняли участие в шестом Демографическом форуме «Родительский совет», который прошел на площадке Московского Дворца пионеров. 

Напомним, что в настоящее время в Самарской области проживает около 33 тысяч многодетных семей. Семьям с детьми в нашем регионе  предоставляется 38 мер социальной поддержки, в том числе и в рамках национального проекта «Демография».  «Мы продолжим предоставлять все меры поддержки семьям с детьми, которые уже действуют в регионе, но будем их совершенствовать и расширять», - сказал глава региона Вячеслав Федорищев, представляя Программу социально-экономического развития Самарской области на ближайшие пять лет.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В правительстве Самарской области произошли очередные кадровые назначения
21 октября 2024  13:27
В правительстве Самарской области произошли очередные кадровые назначения
288
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня отца
20 октября 2024  11:58
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня отца
600
Вячеслав Федорищев обратился к самарским дорожникам по случаю Дня работников дорожного хозяйства
20 октября 2024  11:14
Вячеслав Федорищев обратился к самарским дорожникам по случаю Дня работников дорожного хозяйства
1280
«Жигулёвская долина» вошла в тройку лучших технопарков страны
18 октября 2024  13:59
«Жигулёвская долина» вошла в тройку лучших технопарков страны
725
В Самаре с 18 октября ограничат движение в историческом центре
18 октября 2024  13:16
В Самаре с 18 октября временно ограничат движение в историческом центре
734
Весь список