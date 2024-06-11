Семья из Самары представит регион на федеральном этапе Всероссийского семейного фестиваля сбережений и инвестиций

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В Самаре выбрали самую финансово грамотную семью. 8 июня во всех федеральных округах России прошел Всероссийский семейный фестиваль сбережений и инвестиций. Региональные этапы фестиваля проходили на базе филиалов Финансового университета при поддержке Минфина России, портала моифинансы.рф, региональных властей и партнеров. Мероприятие состоялось в рамках Всероссийской просветительской эстафеты «Мои финансы».



Участники фестиваля услышали лекцию о формах сбережений и видах инвестиций, попробовали себя в роли инвестора в симуляторе «Акционер», в игровой форме квиза вспомнили и узнали новые факты, научились отличать акции от облигаций и понимать достоинства и недостатки вкладов, программ страхования жизни и других финансовых инструментов, повеселились на играх «качаем финансовый бицепс», «песни о финансах» и других.



В Самаре дружные семьи объединились в команды от двух до четырех человек. «У нас прошли регистрацию 20 семей. Возраст семей от молодёжи до довольно-таки солидных возрастов. Они хотят проявить и поднять свою финансовую грамотность», - рассказала директор Самарского финансово-экономического колледжа Лариса Косенкова.



Среди организаторов регионального этапа фестиваля – Региональный центр финансовой грамотности населения Самарской области. Как подчеркнула его руководитель Елена Шурунова, подобные мероприятия позволяют узнать о том, как грамотно управлять семейным бюджетом, контролировать расходы и научиться увеличивать свои сбережения, а значит повышать благополучие и достаток семей-участников.



Абсолютным победителем регионального этапа стала целеустремленная семья Двораковских. В сентябре им предстоит побороться за звание самой финансово-грамотной семьи России на федеральном этапе фестиваля в Москве.



«Сегодня мы смогли пополнить свои знания, расширить кругозор, получить информацию о финансовых инструментах, которые нам помогут грамотно планировать наш семейный бюджет и помогут нам достичь нашей финансовой цели – построить дом», - поделилась Антонина Двораковская.