Семья из Красноармейского района пользуется всеми мерами поддержки

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Семьи с детьми, проживающие в Самарской области, активно пользуются всеми положенными им мерами социальной поддержки. Вопросы улучшения благосостояния малоимущих семей, комфорта их жизни и создание полноценных комфортных условий воспитания детей находятся на личном контроле Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. На эти цели направлен и национальный проект «Демография», инициированный Президентом страны.



В настоящее время в нашем регионе на социальную поддержку семей от самого планирования беременности буквально до совершеннолетия ребенка направлен целый ряд различных выплат, пособий и компенсаций. Только по линии министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области таких мер предоставляется 25. Напомним, что еще для семей с детьми от 0 до 17 лет, с этого года предусмотрено единое пособие, назначаемое Социальным фондом РФ.



Получателями комплекса выплат стала многодетная дружная семья Давлетгареевых из поселка Любицкий Красноармейского района. Супруги Ирина Юрьевна и Равиль Вакифович воспитывают троих несовершеннолетних детей. Старшей дочери Карине 10 лет, она школьница местной общеобразовательной школы, второй дочке Дарине - 7 лет, девочка имеет инвалидность. Сейчас она вместе с бабушкой проходит индивидуальный курс занятий в реабилитационном центре «Надежда» в Чапаевске. Самому младшему члену семьи Давлетгареевых - Богдану только 3 года, он посещает детский садик, поэтому мама смогла выйти на работу.



Семья отмечает, что те выплаты, которые они получают от государства, весьма значимо поддерживают их семейный бюджет. «Нам сильно помогли материнский капитал и региональный семейный капитал, мы их потратили на погашение ипотеки и ремонт в доме. Получилось закрыть ипотеку в короткий срок, чему мы очень рады, это ощутимая помощь для нас», - рассказывает мама Ирина Давлетгареева.

Кроме названных выше мер поддержки, семья получает ежемесячную выплату на ребенка от 8-17 лет; оформили на младших детей единое пособие, а также компенсацию оплаты жилищно-коммунальных услуг.



«В Красноармейском районе 203 многодетные семьи, и все они пользуются мерами поддержки. Это и ежемесячные выплаты на третьего ребенка до трех лет, и семейный капитал, выплаты к началу учебного года, пособия на питание школьникам, конечно, и другие. Заявление на назначение выплат можно подать удаленно через портал Госуслуг или прийти к нам в управление соцзащиты. Очень важно, чтобы меры социальной поддержки не замещали доходы от трудовой деятельности человека, а, наоборот, поощряли и помогали тем людям, которые стараются добиться необходимого уровня жизни для своей семьи», - объясняет руководитель управления социальной защиты населения по м.р.Красноармейский ГКУ СО «Главное управление социальной защиты населения Юго-Западного округа» Светлана Яковлева.



В Самарской области с начала 2023 года более 2100 семей уже оформили региональный семейный капитал (единовременную денежную выплату при рождении (усыновлении) третьего или последующих детей) в размере 100 тысяч руб.