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Сегодня, 29 сентября 2023 года, в Самарской государственной филармонии состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню пожилого человека. От имени Главы региона Дмитрия Азарова ветеранов, тружеников тыла, общественных деятелей, волонтеров «серебряного» возраста поздравил врио первого вице-губернатора-председателя Правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

В этот день в нашей стране традиционно чествуют представителей старшего поколения, напоминая общественности об их вкладе в развитие государства и общества, привлекая внимание к проблемам и потребностям пожилых людей.



"Рад приветствовать всех по случаю Дня пожилого человека, когда мы с особым трепетом можем сказать спасибо представителям старшего поколения, подарившим нам жизнь, мир, свободу, сохранившим для нас лучшие традиции и ценности! Наши самые мудрые и дорогие! Ваши знания, уникальный жизненный и профессиональный опыт, доброта – это то богатство, которое помогает нам сохранять преемственность поколений, преодолевать трудности, решать самые сложные, масштабные задачи, достигать поставленных целей", - прозвучали слова поздравительного адреса Губернатора Самарской области.

Врио председателя областного Правительства поблагодарил гостей торжественного мероприятия за многолетний добросовестный труд и огромный вклад в развитие Самарского региона: «В этом зале собрались люди, благодаря труду которых наша Самарская область достигла высоких лидерских позиций во многих сферах. Сегодня вы продолжаете заниматься общественной, волонтерской деятельностью, передаете своим внукам и правнукам истинные ценности, которые создают основу морали любого общества, воспитываете их патриотами России и малой родины».



Одной из важнейших задач политики нашего государства является создание достойных условий жизни для людей пожилого возраста, предоставление им возможности для полноценной самореализации. На решение этой задачи направлены, в том числе, национальные проекты, инициированные Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным. Самарская область стала одной из пилотных площадок в стране, где стартовал проект по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. В текущем году уже 1,5 тысячи человек стали его участниками.



Также в рамках нацпроекта «Демография» в Самарском регионе успешно реализуется ряд мероприятий, направленных на увеличение периода активного долголетия. В каждом муниципальном образовании области действуют Центры активного долголетия, которые стали местом для живого общения, проведения досуга, реализации творческого потенциала людей старшего возраста. Возможно, во многом благодаря этому сегодня в Самарской области активно набирает обороты областное движение «серебряных волонтеров», которые принимают участие во всех ключевых событиях губернии. Актив движения «серебряных волонтеров» составляет уже более 4 тысяч человек.



На сегодняшний день в целом в Самарской области людям старшего возраста предоставляется 40 мер поддержки – 35 областных и 5 федеральных. Важно, что финансирование этого направления ежегодно увеличивается - с 6 млрд рублей в 2017 году до 8 млрд рублей в 2023 году.



В их числе меры поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, которыми в 2023 году воспользовались уже 362,3 тысячи человек, обеспечение жильем участников ВОВ и тружеников тыла, предоставление социальных услуг на дому. Созданы возможности для реабилитации, санаторно-курортного лечения, полустационарного и стационарного обслуживания граждан. В губернии действуют 19 стационарных учреждений социального обслуживания для граждан пожилого возраста.



«Главная цель такой работы — здоровье наших земляков, увеличение продолжительности их жизни, создание условий для того, чтобы человек, независимо от возраста, чувствовал себя счастливым. Это те важнейшие обязательства, которые наш регион, наше государство сохраняет и будет сохранять перед своими жителями», - подчеркнул Виктор Кудряшов.



Торжественное мероприятие в честь Дня пожилого человека завершилось вручением наград Губернатора Самарской области. Почетными грамотами Губернатора были удостоены тренер-преподаватель тольяттинской Спортивной школы олимпийского резерва № 7 «Акробат» Людмила Бледнова, руководитель муниципального оркестра русских народных инструментов МБУ г.о. Сызрань «Центр музыкального искусства и культуры» Сергей Иванченко, тренер-преподаватель структурного подразделения дополнительного образования детей детско-юношеской спортивной школы ГБОУ СОШ №1 г. Нефтегорска Алексей Першин, медицинская сестра милосердия Самарского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский красный крест» м.р. Безенчукский Галина Якушенко, сообщает пресс-служба департамента информационной политики СО.

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