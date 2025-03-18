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Сегодня в посёлке Сухая Вязовка Волжского района прошла тренировка по ликвидации последствий условного паводка

18 марта 2025 16:24
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18 марта в Самарской области стартовал первый этап Всероссийских командно-штабных учений, которые продлятся два дня.

Самарская область принимает участие во Всероссийском командно-штабном учении. 18 марта в Самарской области стартовал первый этап Всероссийских командно-штабных учений, которые продлятся два дня.

Сегодня в посёлке Сухая Вязовка Волжского района прошла тренировка по ликвидации последствий условного паводка. Были отработаны действия по спасению людей в зоне подтопления, развёрнут пункт временного размещения, обеспечено оповещение и эвакуация населения. По легенде учений, из-за талых вод и осадков в районе Сухой Вязовки на реке Чапаевка образовался ледовый затор. Подтоплены несколько населённых пунктов. Все силы переведены в режим «Чрезвычайная ситуация». На месте условной ЧС оперативно работали спасатели, медики и инженерные службы. Задействована техника для ликвидации последствий паводка.

В Главном управлении МЧС России по Самарской области прошло заседание КЧС и ОПБ под руководством начальника Главного управления Сергея Аникина и первого вице-губернатора Михаила Смирнова. Приняты решения по организации лодочных переправ, размещению эвакуированных и проведению аварийно-спасательных работ.

По итогам учений Волжский район признан готовым к ликвидации последствий сезонных рисков. Все службы успешно справились с поставленными задачами.

Напомним, что в рамках учений Главное управление МЧС России по Самарской области работает в режиме чрезвычайной ситуации.

 

Фото:   ГУ МЧС СО

Теги: МЧС Самара

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