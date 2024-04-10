Сегодня в Историческом парке собрались люди, искренне любящие небо

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В преддверии Дня космонавтики прошел круглый стол «Космические старты нашей Родины! Лирики и физики».



К встрече присоединились онлайн Исторический парк «Россия - Моя История» Волгоград и Общественная палата РФ г. Москва.



Студенты Самарского университета, Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна и активисты движения «Первые». Модератором мероприятия выступил Заместитель председателя Общественной палаты Самарской области Павел Александрович Покровский.



Прямо с борта МКС поприветствовал участников встречи Герой России, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко.



О мирном космосе рассказал Марат Юрьев – Федеральный инспектор по Самарской области, а славные страницы космонавтики отразили в своих выступлениях почётный гражданин Самарской области, бывший губернатор Самарской области с 1997 по 2007 Константин Алексеевич Титов, российский учёный, академик РАН, доктор технических наук, профессор Евгений Владимирович Шахматов и проректор по воспитательной работе и молодежной политике Самарского Университета Михаил Михайлович Леонов.



Сегодня участники встречи убедились, что освоение космического пространства является не только результатом труда работников инженерных специальностей и специалистов промышленного комплекса, но и полноценной творческой деятельностью, сообщает пресс-служба Исторического парка Самары.

Фото: пресс-служба Исторического парка Самары