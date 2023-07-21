Сегодня исполняется 75 лет со дня рождения советского и российского писателя-сатирика, юмориста Михаила Задорнова

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Сегодня исполняется 75 лет со дня рождения советского и российского писателя-сатирика, драматурга, юмориста, актера, члена Союза писателей России и Лауреата премии Ленинского комсомола Михаила Николаевича Задорнова.



Михаил Задорнов родился 21 июля 1948 года в Юрмале. Он дебютировал на Центральном телевидении СССР в 1982 году с монологом «Письмо студента домой». Но в последующем рассказы и миниатюры Задорнова читали со сцены другие артисты, и лишь в конце 80-х, сатирик решился сам исполнять свои фельетоны.



Михаил Задорнов не только выступал с монологами и работал на телевидении в юмористических передачах, но и много писал. До сих пор в нескольких российских театрах идут спектакли, поставленные по произведениям Михаила Задорнова.



Сатирика любили и уважали не только в России — он получил популярность во всех странах постсоветского пространства. Герои монологов писателя казались заимствованными прямо из жизни, поэтому стали так узнаваемы публикой. Многие выражения Михаила Николаевича становились афоризмами и разбирались на цитаты.



Вспоминаем некоторые из них:



«Как же надо было разочароваться в людях, чтобы словом «Дружба» назвать бензопилу?»



«Оптимисты — это те, кто, опоздав на поезд, не расстраиваются — просто считают, что они пришли заранее на следующий».



«Скажешь человеку, что во Вселенной 300 миллиардов звёзд, — он поверит. Скажешь, что скамейка окрашена, — он обязательно потрогает!»



Михаил Задорнов скончался в 2017 году, после болезни. Но гениальный сатирик продолжает оставаться одним из самых любимых россиянами юмористов, сообщает пресс-служба Исторического парка Самары.

Фото: пресс-служба Исторического парка Самары