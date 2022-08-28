Сегодня финальный день ВолгаФест 2022 в Самаре!

363

Сегодня, 28 августа, финальный день ВолгаФест 2022 в Самаре!

Мероприятие проходит на первой очереди набережной!

В 15:00 будут проходить мастер-классы по изготовлению воздушных змеев! Локация: Красноармейский спуск, слева от Фестивального клуба

На музыкальную сцену поднимутся TRAMONTANA -, 16:30, Амфитеатр. Группа, играющая на стыке поп, этно и хип-хопа. Сами они называют свой стиль ЭТНОРЕЙВ.

Не забудьте скачать программу в PDF или смотрите её прямо на сайте http://volgafest.com/28_august_program



Добро пожаловать в волжскую сказку!

0+