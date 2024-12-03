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Сегодня астероид Cowepc5 войдет в атмосферу Земли и упадет на территории Якутии

3 декабря 2024 18:08
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"Сегодня в 19.14 мск над Якутией можно будет увидеть яркий болид, яркость вспышки будет сопоставима с яркостью нескольких полных Лун".

Астероид Cowepc5 войдет в атмосферу Земли и упадет на территории Якутии в районе 19:00 мск, сообщил научный руководитель обсерватории "Ка-Дар" и астрофермы "Астроверты" Стас Короткий РИА Новости.

"Сегодня в 19.14 мск над Якутией можно будет увидеть яркий болид, яркость вспышки будет сопоставима с яркостью нескольких полных Лун. Ожидаемое падение — между городами Олёкминск и Ленск", — сказал собеседник агентства.

По его словам, диаметр космического тела составляет метр. Есть вероятность, что осколки могут достигнуть поверхности Земли, но их размеры будут незначительные. Скорость входа в верхние слои атмосферы Земли составит 16 километров в секунду, отметил Короткий.

"Данные о месте падения астероида уточняются. Последние уточненные координаты места входа в верхние слои атмосферы на высоте 100 километров над Землей: 118.63° восточной долготы, 60.827° северной широты", — пояснил астроном.

Указанная точка — в 110 километрах северо-западнее от Олёкминска, в 200 километрах восточнее от Ленска и в 600 километрах западнее от Якутска. В радиусе 500 километров можно будет хорошая видимость события, а на расстоянии от 700 до 1000 километров возможно увидеть вспышку. Как указал Короткий, существует даже вероятность фиксации вспышки на севере озера Байкал и в городе Чита. При этом важно, чтобы небо в этом момент было ясным.

Он отдельно отметил, что астероид упадет всего в 900 км восточнее места падения Тунгусского метеорита в 1908 году.

Астероид открыли во вторник утром в обсерватории Китт-Пик (Аризона, США) с помощью двухметрового телескопа. Он получил временное обозначение Cowepc5. Астероид в момент открытия находился на границе созвездий Овна и Тельца (недалеко от скопления Плеяды с блеском +21 звездной величины). Эксперт отметил, что это 11-е заранее предсказанное падение астероида за последние 16 лет — с момента первого подобного открытия.

В сообщении "Роскосмоса" сказано, что по данным Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП), он войдет в атмосферу Земли над районом Сибири западнее города Олекминск в 19.15 мск. Размер астероида, по разным оценкам, составляет от 0,5 до 2 метров.

 

Фото:   pxhere.com

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