Сдать биометрию для покупки алкоголя или табака готов каждый четвертый самарец

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Возможно, скоро покупать алкоголь и сигареты в супермаркетах можно будет с помощью биометрии: так кассирам будет проще определять возраст покупателя. Сдать биометрические данные для покупки алкоголя сегодня готовы 27% самарцев, для покупки сигарет — 25%. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие потребители табака и/или алкоголя из Самары.

Крупные торговые сети обратились в Минцифры с просьбой организовать возможность использовать биометрические данные для подтверждения возраста покупателей алкоголя и табака. Однако сдать свои биометрические данные, чтобы покупать алкоголь, не доставая паспорт, пока согласен только каждый четвертый самарец (27%), тогда как против выступают 64%. Те, кто готов к сдаче биометрии, объясняют свое решение не только удобством, но и тем, что такая мера поможет предотвратить продажу алкоголя несовершеннолетним. Противники сообщают, что не уверены в безопасности хранения биометрических данных.



Сдать биометрию ради покупки табака горожане готовы чуть чаще (25%). Против выступают 57% опрошенных. Женщины согласны предоставить свои биометрические данные ради покупки сигарет чаще мужчин (33% против 22%).





Время проведения: 14—20 июля 2022 года