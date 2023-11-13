«Щит и меч государства»: в Чапаевске прошла правовая викторина для учащихся образовательных учреждений

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В День сотрудника органов внутренних дел Общественный совет при ОМВД России по городу Чапаевску совместно с Юго-западным управлением Министерства образования и науки Самарской области на базе ГБПОУ «Чапаевский химико-технологический техникум» провели ежегодную правовую викторину «Щит и меч государства» для старшеклассников и учащихся средне-профессиональных учреждений города Чапаевска.

В викторине приняла участие заместитель начальника ОМВД – начальник ОРЛС майор полиции Бондаренкова Зарина Николаевна, которая провела с ребятами проф.ориентационное занятие.

Викторина прошла в седьмой раз и стала самой массовой – 101 учащийся образовательного учреждения принял участие в данном мероприятии. На викторину своих лучших учащихся по предметам «История» и «Обществознание» направили 13 образовательных учреждений Чапаевска – 1, 3, 4, 8, 9, 10, 12, 13, 22, 23 школы, центр образования, Чапаевский химико-технологический техникум и Чапаевский губернский колледж. Многие учащиеся приняли участие в викторине не в первый раз.

В текущем году правовая викторина приурочена 100-летию патрульно-постовой службы России, к 105-летию отдела МВД России по городу Чапаевску и 100-летию службы участковых уполномоченных. В связи с этим упор в вопросах был на вышеперечисленные тематики.

Викторина состояла из 18 достаточно сложных заданий, но, несмотря на это, многие ребята справились на отлично. Шесть участников были награждены грамотами за высокие результаты. Конкуренция за победу была высока и лишь трое участников стали победителями, их наградили дипломами и традиционным ценным подарком – Яндекс станцией «Алиса», так

1 и 3 место заняли учащиеся ГБОУ СОШ «Центр образования», 2 место заняла ГБОУ СОШ «Центр образования».

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО