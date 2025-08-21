САТОБ в 2025 году стал участником нацпроекта «Семья» и ожидает новое оборудование

178

В частности, была осуществлена модернизация парка светового оборудования. Приобретено 23 светодиодных прожектора, что способствует улучшению визуального восприятия спектакля, уменьшению потребления электроэнергии, созданию более комфортной акустической атмосферы на сцене и в зале.

«Новое световое оборудование дает более широкие возможности для творчества художника по свету: позволяет акцентировать внимание на нужных зонах, помогая создавать выразительные и запоминающиеся художественные образы, выделяя ключевые композиционные элементы. Например, мы сможем точно подчеркнуть предмет, «вырезав» его по форме детали декорационного оформления», — рассказал заведующий постановочным цехом Сергей Дильдин.

Также обновлено звуковое оборудование – приобретена новая микшерная звуковая консоль, которая обеспечивает превосходное качество звучания, высокую скорость передачи сигнала, эффективное управление и большее количество вариантов для разнообразных систем «живого» звука с обширными возможностями выделения различных оттенков.

В том числе в рамках нацпроекта приобретен лазерный проектор большой мощности, улучшающий качество транслируемого фото и видеоматериала. Основная часть оборудования уже получена и будет использоваться практически в ежедневном режиме во всех спектаклях театра.

Позднее в рамках нацпроекта «Семья» ожидается поставка звуковой колонки.

Фото: минкульт СО