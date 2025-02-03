Саркисян - основатель добровольческого батальона в ДНР, раненный при взрыве в ЖК "Алые паруса", умер

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Скончался основатель добровольческого батальона в ДНР Армен Саркисян, раненный при взрыве в ЖК "Алые паруса" в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на мэра Горловки Иван Приходько.

"Трагическая весть потрясла Горловку и всю Донецкую Народную Республику: сегодня, 3 февраля, в результате теракта, совершенного в жилом комплексе "Алые Паруса", скончался Армен Нагапетович Саркисян", - написал Приходько в своем Telegram-канале.

По его словам имя Саркисяна было широко известно не только в ДНР, но и за её пределами.

"Кавалер ордена Мужества, Почётный гражданин города Горловка, он оставил яркий след в истории региона", - подчеркнул Приходько.