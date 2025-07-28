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Самый масштабный праздник, посвященный Дню железнодорожника, ждет всех в первое воскресенье августа в Самаре

28 июля 2025 09:41
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Самый масштабный праздник, посвященный Дню железнодорожника, ждет всех в первое воскресенье августа в Самаре

3 августа в исторической части Самары на легендарной площади имени Куйбышева пройдет спортивно-музыкальный праздник для всей семьи, посвященный Дню железнодорожника.

В этот день на сцене одной из самых больших площадей Европы будут звучать поздравления железнодорожников с профессиональным праздником, музыкальные композиции от ведущих диджеев Самары, которые дополнят флешмоб «Поезд едет» и дефиле форменной одежды железнодорожников.

Для всех гостей праздника на площади будут работать спортивные и развлекательные площадки – различные тематические пространства. Так, впервые в этом году будет организована совместная выставка железнодорожной и автомобильной техники, в том числе времен Великой Отечественной войны. Зрелищности празднику добавит настоящее шоу погрузчиков.

Для поклонников инноваций организаторы подготовили активности с дополненной и виртуальной реальностями. Для более глубокого погружения в железнодорожную тематику будет работать большая выставка профессий, на которой можно будет попробовать себя в качестве машиниста, проводника, связиста и путейца. И, конечно, множество площадок для поклонников активностей, в том числе, соревнования по мини-футболу, стритболу и мастер-классы по воркауту.

Отдельное внимание уделили маленьким гостям, подготовив специально для них мастер-классы и игры, гигантские батуты и пенную дискотеку.

В этот же день на площади пройдет благотворительный забег на дистанции 1520, 5000 и 10000 метров. Ровно в 09:30 состоится старт для покорителей дистанции в 5000 м, в 09:45 – для самых выносливых спортсменов дистанции в 10000 м, а в 11:00 состоится забег на самую популярную и «железнодорожную» дистанцию – 1520 м.

Вход на праздник свободный. А для участия в забеге необходима регистрация до 23:59 31 июля.

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