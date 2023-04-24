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В пятницу, 5 мая, в 11:10 Самару посетит ретросостав "Паровоз Победы". Он совершит праздничный тур впервые.

Известно, что во главе состава будет действующий празднично украшенный паровоз "Лебедянка". Кроме того, обещают платформы с военной техникой времен Великой Отечественной войны и пассажирские вагоны "Бессмертного полка".

Все желающие самарцы смогут сфотографироваться с уникальными военными экспонатами, поучаствовать в реконструкции, воссоздающей атмосферу 1945 года, и встрече солдат, вернувшихся с передовой, а также посмотреть праздничный концерт.

Помимо всех основных мероприятий, на станции пройдет акция "Георгиевская лента".

Как сообщали в КбшЖД, поезд объедет 7 крупных городов - Уфу, Бугульму, Набережные Челны, Ульяновск, Рузаевку, Пензу и Самару. Его путешествие будет длиться с 29 апреля по 5 мая. Общая протяженность - почти 2,5 тысячи км.

А 19 мая из Самары в Нижний Новгород отправится двухэтажный туристический поезд, пишет Сова.