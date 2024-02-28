Самарцы занимаются скандинавской ходьбой в парке «Воронежские озера»

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Парк «Воронежские озера» - любимое место для прогулок и активного отдыха не только жителей Промышленного района, но и всего города. Здесь самарцы катаются на лыжах, занимаются скандинавской ходьбой, проводят время всей семьей.

В среду, 28 февраля, в парке «Воронежские озера» прошла тренировка по общефизической подготовке и скандинавской ходьбе. В ней приняли участие более тридцати жителей серебряного возраста. Занятия проходят три раза в неделю. Их проводит квалифицированный тренер-общественник. Присоединиться к группе могут все желающие.

«Я уже шестой год занимаюсь в этом парке, хотя живу в Приволжском микрорайоне. Люблю «Воронежские озера» и коллектив, который здесь образовался, поэтому с удовольствием езжу на каждую тренировку, - поделилась жительница Самары Марина Нестерова. - В этом году нам сделали здесь хорошую расчищенную площадку. Мы замечаем, как хорошеет парк, какой красивый вход обустроили со стороны Московского шоссе. Надеемся, что «Воронежские озера» будут процветать дальше».

Парк «Воронежские озера» уже несколько лет подряд преображается, так как побеждает во Всероссийском онлайн-голосовании за новые объекты благоустройства. Оно организуется в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», реализуемого по инициативе Президента России.

Благодаря активной позиции самарцев в 2022 году в рамках первого этапа благоустройства в парке «Воронежские озера» со стороны Московского шоссе реконструировали фонтан, восстановили пешеходные дорожки и лестницы, установили новые лавочки и урны, заменили освещение и обустроили газоны. В 2023 году привели в порядок территорию возле Храма Святой Троицы.

«Парк «Воронежские озера» - это оазис природы в центре большого района нашего города. Здесь постоянно кипит жизнь. Благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» в этом году пройдет уже третий этап благоустройства парка. Жители Промышленного района принимают активное участие не только в рейтинговом голосовании, но и в обсуждении дизайн-проектов. Только совместно с горожанами решается, какие объекты должны появиться на обновленной территории», - отметил депутат городской думы Вячеслав Звягинцев.

Продолжится ли преображение «Воронежских озер» зависит от активности жителей. Четвертая очередь парка попала в ТОП-20 территорий, которые будут участвовать во Всероссийском онлайн-голосовании за благоустройство в 2025 году.

Фото: администрация Самары