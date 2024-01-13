Я нашел ошибку
Главные новости:
В Кинеле водитель сбил 69-летнюю женщину
В Кинеле водитель сбил 69-летнюю женщину
Wildberries сообщил о компенсации продавцам за утраченные при пожаре товары
Wildberries сообщил о компенсации продавцам за утраченные при пожаре товары
Росгвардейцы передали поздравление журналистам с профессиональным праздником
Росгвардейцы передали поздравление журналистам с профессиональным праздником
Самарцы в театры и на концерты на новогодних праздниках стали ходить в два раза больше
Самарцы в театры и на концерты на новогодних праздниках стали ходить в два раза больше
Дмитрий Азаров обратился к сотрудникам самарских СМИ по случаю Дня российской печати
Дмитрий Азаров обратился к сотрудникам самарских СМИ по случаю Дня российской печати
У уроженца Иркутска в Жигулевске похитили телефон на организованной им выставке
У уроженца Иркутска в Жигулевске похитили телефон на организованной им выставке
Сегодня отмечают День Самарской Губернии
Сегодня отмечают День Самарской Губернии
Врач рассказала о правильной реакции на новости о новых вспышках инфекций
Врач рассказала о правильной реакции на новости о новых вспышках инфекций
Наверх
Самара  -19 °C, Тольятти  -18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.13
-1.26
EUR 96.75
-1.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарская областная библиотека приглашает посетить выставку, посвященную изобретателям блокадного Ленинграда
В СОУНБ подготовили для самарцев особенную выставку литературы и документов «Во имя жизни: изобретатели блокадного Ленинграда»
Сотрудники и ветераны УИС Самарской области посетили Рождественский концерт
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарцы в театры и на концерты на новогодних праздниках стали ходить в два раза больше

13 января 2024 11:24
91
Самарцы в театры и на концерты на новогодних праздниках стали ходить в два раза больше

В течение десяти дней новогодних каникул – с 30 декабря по 8 января – россияне активнее всего ходили в кино и на спортивные матчи, закупались билетами на концерты и в театры и смотрели ледовые шоу всей семьей. Количество проданных билетов на развлекательные события (за исключением кино) в праздничные дни выросло на 57% по сравнению с прошлым годом. В среднем на развлекательные события россияне тратили 4 359 рублей, что на 21,5% больше аналогичного периода прошлого года.  

Больше всего заказов (54,8%) пришлось на кино, где 1 января стартовал “Холоп 2”.  Пятерку лидеров также делят “Бременские музыканты”, “Три богатыря и пуп земли”, “Мальчик и птица” и “Феррари”. Средний чек в одном заказе* в кино в Москве закрепился на уровне 1 326 рубля, в Санкт-Петербурге – 952 рублей, в остальных регионах – 907 рублей. 

Еще 14,4% заказов пришлось на концерты, которые пройдут в течение января и позже – россияне активно покупали билеты на этот тип события в течение праздничных дней, планируя поход заранее. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи билетов на концерты в праздничные дни выросли почти в два раза. Так, в топе продаж в эти дни в Москве билеты на январские концерты PHARAOH, Aarne, Дора и GSPD & Dead Blonde, а также заранее покупали билеты и на апрельские концерты, например, Панк-сказку “Король и Шут”, которая пройдет в Москве в ЦСКА Арене. В Санкт-Петербурге отдавали предпочтение билетам на “Орган при свечах”, “Шедеврам мировой киномузыки”, Aarne и Леониду Агутину. Среди региональных концертов в топе продаж билеты на Руки Вверх! и Cinema Medley: Hans Zimmer’s Universe в Новосибирске, SHAMAN в Омске, Cinema Medley: Интерстеллар в Екатеринбурге и Yanix в Уфе. Средний чек в одном заказе* в Москве составил 5 915 рублей, в Санкт-Петербурге – 4 396 рублей. В остальных регионах пользователи Яндекс Афиши тратили на концерты 5 281 рублей. 

В 1,8 раз выросли продажи билетов в театр –  лидерами в этом сегменте стали мюзикл “Ничего не бойся, я с тобой”, “Анна Каренина” в Московском театре оперетты и декабрьская премьера комедийного мюзикла “Мамма мимо! или Мюзикл пошёл не так”, поддержанного Яндекс Афишей и МТС Live. Высокой популярностью продолжают пользоваться и ледовые шоу – в топе продаж два шоу Татьяны Навки “История любви Шахерезады” и “Вечера на хуторе”, а также шоу Евгения Плющенко “Русалочка”. 

Еще одним популярным зимним развлечением стал спорт – в праздничные дни заказы в этой категории выросли в два раза. Среди январских столичных матчей в лидерах игры ЦСКА — Куньлунь РС, ЦСКА – Торпедо, Спартак — СКА, а среди регионов лидерами по продажам стали матчи Северсталь - Сочи, Северсталь – Витязь и Северсталь - Амур в Череповце, Енисей - УНИКС и Енисей – МБА в Красноярске, Сочи — Автомобилист и Сочи – Металлург в Сочи, Уралмаш — Минск в Екатеринбурге, а в Челябинске безусловным лидером стали матчи ХК Трактор.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Требуется журналист
В центре внимания
Дмитрий Азаров обратился к сотрудникам самарских СМИ по случаю Дня российской печати
13 января 2024  10:53
Дмитрий Азаров обратился к сотрудникам самарских СМИ по случаю Дня российской печати
104
Сегодня отмечают День Самарской Губернии
13 января 2024  10:10
Сегодня отмечают День Самарской Губернии
113
В Самаре стартовал первый этап отбора общественных территорий для благоустройства в следующем году
12 января 2024  13:30
В Самаре стартовал первый этап отбора общественных территорий для благоустройства в следующем году
514
В Самаре службы благоустройства усилили темпы работы по расчистке города от снега
12 января 2024  13:22
В Самаре службы благоустройства усилили темпы работы по расчистке города от снега
516
Образовательный маршрут Самарской области стал победителем программы АСИ «Классная страна»
12 января 2024  11:49
Образовательный маршрут Самарской области стал победителем программы АСИ «Классная страна»
557
Весь список