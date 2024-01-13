Самарцы в театры и на концерты на новогодних праздниках стали ходить в два раза больше

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В течение десяти дней новогодних каникул – с 30 декабря по 8 января – россияне активнее всего ходили в кино и на спортивные матчи, закупались билетами на концерты и в театры и смотрели ледовые шоу всей семьей. Количество проданных билетов на развлекательные события (за исключением кино) в праздничные дни выросло на 57% по сравнению с прошлым годом. В среднем на развлекательные события россияне тратили 4 359 рублей, что на 21,5% больше аналогичного периода прошлого года.

Больше всего заказов (54,8%) пришлось на кино, где 1 января стартовал “Холоп 2”. Пятерку лидеров также делят “Бременские музыканты”, “Три богатыря и пуп земли”, “Мальчик и птица” и “Феррари”. Средний чек в одном заказе* в кино в Москве закрепился на уровне 1 326 рубля, в Санкт-Петербурге – 952 рублей, в остальных регионах – 907 рублей.

Еще 14,4% заказов пришлось на концерты, которые пройдут в течение января и позже – россияне активно покупали билеты на этот тип события в течение праздничных дней, планируя поход заранее. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи билетов на концерты в праздничные дни выросли почти в два раза. Так, в топе продаж в эти дни в Москве билеты на январские концерты PHARAOH, Aarne, Дора и GSPD & Dead Blonde, а также заранее покупали билеты и на апрельские концерты, например, Панк-сказку “Король и Шут”, которая пройдет в Москве в ЦСКА Арене. В Санкт-Петербурге отдавали предпочтение билетам на “Орган при свечах”, “Шедеврам мировой киномузыки”, Aarne и Леониду Агутину. Среди региональных концертов в топе продаж билеты на Руки Вверх! и Cinema Medley: Hans Zimmer’s Universe в Новосибирске, SHAMAN в Омске, Cinema Medley: Интерстеллар в Екатеринбурге и Yanix в Уфе. Средний чек в одном заказе* в Москве составил 5 915 рублей, в Санкт-Петербурге – 4 396 рублей. В остальных регионах пользователи Яндекс Афиши тратили на концерты 5 281 рублей.

В 1,8 раз выросли продажи билетов в театр – лидерами в этом сегменте стали мюзикл “Ничего не бойся, я с тобой”, “Анна Каренина” в Московском театре оперетты и декабрьская премьера комедийного мюзикла “Мамма мимо! или Мюзикл пошёл не так”, поддержанного Яндекс Афишей и МТС Live. Высокой популярностью продолжают пользоваться и ледовые шоу – в топе продаж два шоу Татьяны Навки “История любви Шахерезады” и “Вечера на хуторе”, а также шоу Евгения Плющенко “Русалочка”.

Еще одним популярным зимним развлечением стал спорт – в праздничные дни заказы в этой категории выросли в два раза. Среди январских столичных матчей в лидерах игры ЦСКА — Куньлунь РС, ЦСКА – Торпедо, Спартак — СКА, а среди регионов лидерами по продажам стали матчи Северсталь - Сочи, Северсталь – Витязь и Северсталь - Амур в Череповце, Енисей - УНИКС и Енисей – МБА в Красноярске, Сочи — Автомобилист и Сочи – Металлург в Сочи, Уралмаш — Минск в Екатеринбурге, а в Челябинске безусловным лидером стали матчи ХК Трактор.