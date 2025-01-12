Самарцы рассказали, кого из героев кино и сериалов хотели бы видеть в качестве своего руководителя

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Тони Старк, Шерлок Холмс, Глеб Жеглов и Бэтмен — именно этих персонажей респонденты хотели бы видеть в качестве своих руководителей. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

Отвечая на не вполне серьезный вопрос, кого из героев кино и сериалов хотели бы видеть в качестве своего руководителя, нижегородцы чаще всего называли Тони Старка из «Железного человека» (10% голосов). На втором месте — такие разные, но очень харизматичные персонажи, как Шерлок Холмс, Глеб Жеглов и Бэтмен (по 6%). На третьем месте — две сильных русских женщины: Катерина Тихомирова («Москва слезам не верит») и Людмила Калугина («Служебный роман»). Компанию им составляют Макс Отто фон Штирлиц («Семнадцать мгновений весны»), Грегори Хаус («Доктор Хаус») и Терминатор (по 5%). По 4% голосов опрошенных набрали Шилов Роман («Ментовские войны»), Миранда Пристли («Дьявол носит "Прада"»), Андрей Быков («Интерны») и Филипп Преображенский («Собачье сердце»). Работать под началом Альбуса Дамблдора («Гарри Поттер») и Россомахи («Люди Икс») мечтают по 2% опрошенных. По 1% отдали предпочтение Саше Белому («Бригада»), Джокеру и Сергею Глухареву («Глухарь»).



Среди множества других киногероев россияне называли Минерву Макгонагалл («Гарри Поттер»), Шурика, Джеймса Бонда, Джордана Белфорта («Волк с Уолл-стрит»), Остапа Бендера («Двенадцать стульев»), Марию Швецову («Тайны следствия»), товарища Сухова («Белое солнце пустыни»), Тони Сопрано («Клан Сопрано»), Джека Воробья («Пираты Карибского моря»), Дэдпула, Чудо-женщину, Виктора Ковина («Тайны следствия»), Джона Уика, Шелдона Купер («Теория большого взрыва»), Густаво «Гус» Фринга («Во все тяжкие»), Аарона Глассмана («Хороший доктор»), Индиану Джонса, Кэрри Брэдшоу («Секс в большом городе»), Коррадо Каттани («Спрут»), Родиона Меглина («Метод») и прочих.



Время проведения: 20—26 декабря 2024 года