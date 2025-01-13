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Самарцы рассказали, чем занимаются в дороге на работу

13 января 2025 10:25
108
Самарцы рассказали, чем занимаются в дороге на работу

Коротать время в дороге на работу горожанам помогают книги, музыка и сон. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие экономически активные граждане, тратящие на дорогу до работы в общественном или служебном транспорте более 30 минут ежедневно.

У самарцев самый популярный вариант времяпрепровождения в дороге на работу — чтение книг (29% опрошенных). На втором месте — музыка (15%). На третьем — сон и просмотр новостей в интернете (по 10%). 9% заняты просмотром фильмов или сериалов. 8% опрошенных уже в транспорте начинают готовиться к рабочему дню: просматривают документы, распределяют дела, составляют планы. 7% листают соцсети. 5% играют в телефоне. Еще 4% проверяют электронную почту. 3% общаются с родными по телефону или в мессенджерах. Среди прочих, не столь популярных занятий, — разговоры с коллегами, едущими рядом; медитации; прослушивание радио, подкастов и аудиокниг; разгадывание кроссвордов и проч.

Судя по ответам, женщины чаще мужчин по дороге на работу читают книги. Мужчины же чаще слушают музыку, спят или готовятся к рабочему дню.

Каждый пятый едущий на работу предпочитает в дороге отрешиться от всего и просто смотреть в окно.

Время проведения: 20 декабря 2024 года — 9 января 2025 года

Теги: Опрос

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