Самарцы присоединились к Международному дню йоги

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В выходные Самара присоединилась к Международному дню йоги. Тематическая тренировка прошла на открытой площадке II очереди набережной под Первомайским спуском в рамках летнего проекта «Самара в движении» и объединила более 300 человек. Организатором тренировки стал Индийский культурно-информационный центр в Самаре при поддержке администрации города.



Участники Международного дня йоги в Самаре выполнили единую общую практику, разработанную Министерством йоги и аюрведы Индии, которую в этот день выполняли по всему миру. Комплекс демонстрировали преподаватели йоги, каждый показывал вариации асан для разных уровней подготовки.



Отметим, что с этой недели открылись все пять локаций проекта «Самара в движении». Тренировки проходят ежедневно с 17:00 до 21:00 на Первомайском и Ленинградском спусках Самарской набережной, на площади Куйбышева, в парке им.Ю.А.Гагарина и парке им.50-летия Октября. В числе бесплатных тренировок – пилатес, зумба, йога, силовой тренинг, бокс, гимнастика, стретчинг, настольный теннис, занятия на полосе препятствий и др.



Актуальное расписание доступно по ссылке https://vk.com/samaravdvizhenii.



Фото: Виталий Костенко