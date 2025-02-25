Самарцы попросили не сносить рынок в 15 микрорайоне

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Под одним из постов губернатора в соцсетях жители Кировского района Самары попросили не сносить рынок в 15 микрорайоне. Они заявили, что сотни людей, живущих поблизости, ходят туда за продуктами.

По их словам, цены на фрукты и овощи там ниже, чем в супермаркетах. Они также выразили свой скепсис по поводу зоны отдыха, которую планируют обсутроить по соседству с трамвайными путями, пишет СитиТраффик.

- Хочу прояснить ситуацию с рынком в 15 микрорайоне. Данный рынок расположен на земельных участках, которые находятся в частной собственности. Это означает, что решение об использовании этих участков принимается непосредственно их собственниками. Мы понимаем, что вопросы, связанные с рынком, могут вызывать разные мнения и потребности у жителей района. Если у вас есть предложения или замечания по этому поводу, пожалуйста, не стесняйтесь делиться ими, - написал в ответ на эти предложения глава Кировского района Игорь Рудаков 24 февраля 2025 года.