Самарцы, имеющие корни в присоединенных регионах, могут занять руководящие посты в этих областях

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На территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей стартовали конкурсы «Лидеры возрождения». Это общее название кадровых конкурсов для поиска, развития и поддержки перспективных руководителей в присоединенных регионах.

Принять участие в конкурсах на руководящие должности могут люди старше 20 лет, имеющие связь с ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями. Это могут быть жители этих регионов, а также те, кто там родился, но потом уехал. Подать заявку могут и люди, имеющие близких родственников, проживающих на присоединенных территориях.

Самарская область с 2014 года приняла тысячи вынужденных переселенцев из Донбасса. Многие обосновались здесь, но еще больше мечтают вернуться домой. Евгений Фильнов приехал в регион семь лет назад. Узнав про кадровый конкурс, одним из первых подал заявку на участие.

«Я родился и вырос на Донбассе, - рассказывает Евгений Фильнов. - Хорошо помню, как мы бегали ещё детьми по мирным улицам, ходили в кино и парки. Сегодня, к сожалению, этого всего там нет. А мне и моей семье хочется, чтобы наша малая Родина процветала и развивалась. В 2015-м пришлось уехать в Самару. Город тепло принял меня. Я получил высшее образование, устроился на хорошую работу. Но родная земля тянет - хочу вернуться на Донбасс. Подал заявку на конкурс «Лидеры возрождения». Для меня это возможность не просто вернуться на малую Родину, но и использовать свой потенциал на благо региона и его жителей. Я имею определенный опыт управленческой работы, но главное – я люблю Донбасс».

Зарегистрироваться в качестве участника любого из четырех конкурсов можно на сайте лидерывозрождения.рф. Для этого необходимо создать личный кабинет, подтвердить участие в конкурсе, заполнить анкету и написать эссе.

Регистрация на конкурсы продлится до 17 октября в ДНР, до 7 ноября в ЛНР, до 14 ноября в Запорожской области и до 21 ноября в Херсонской области.

«Конкурсы «Лидеры возрождения» – это приглашение к сотрудничеству для деятельных, энергичных и инициативных людей, желающих служить родной земле, - говорит сенатор, член Общественного совета конкурса «Лидеры возрождения. Луганская Народная Республика» Александр Карелин. - Участники получают возможность обрести новые знания, необходимые для решения комплексных задач по социально-экономическому развитию ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Участвовать в конкурсе надо обязательно. Понятно, что лауреатами станут самые достойные, но проигравших здесь не будет. Конкурс помогает расширить круг общения и познакомиться с единомышленниками, с теми, кто может войти в команды лидеров и будет строить, созидать и воплощать задуманное в жизнь».

Победители получат по 1 000 000 рублей на персонально выбранную программу обучения на территории Российской Федерации, а также персональные рекомендации от лучших HR-специалистов Российской Федерации, поддержку экспертов и наставников.

Финалисты и победители будут включены в кадровый резерв народной республики/области.

Фото из открытых источников