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Самарцы готовы уехать в маленький город ради большой зарплаты

21 сентября 2023 09:54
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Самарцы готовы уехать в маленький город ради большой зарплаты

Экономически активные жители большинства городов-миллионников готовы к переезду, если им предложат зарплату в 2 раза выше. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 10 тысяч представителей экономически активного населения 16 российских мегаполисов.

В Самаре согласились бы на такое предложение 56% горожан. Против такой идеи выступили 33%. Еще 11% жителей города не определились с решением или воздержались от ответа.

Предложение переехать в маленький город ради работы с зарплатой в два раза больше чаще всего готовы принять жители Омска (66%), Новосибирска (63%), Красноярска (62%), Волгограда (61%) и Перми (60%): «Новое место, возможности, новые люди — это же интересно»; «Меньше людей, значит, меньше машин и шума»; «С деньгами и в маленьком городке можно отлично жить».

Меньше всего тех, кто готов к релокации с подобными условиями, в Санкт-Петербурге и Москве: 43% жителей города на Неве и 46% экономически активных москвичей согласились бы на переезд в маленький город ради увеличения зарплаты в 2 раза. Сменить Москву или Санкт-Петербург на город с населением до 300 тысяч человек мужчины готовы чаще женщин: «Самое главное — интересная работа с хорошей зарплатой». Готовность к релокации растет с увеличением уровня дохода: «На год-два. Подзаработать и вернуться».

Место проведения опроса: гг. Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Уфа, Челябинск
Время проведения: 8 августа — 20 сентября 2023 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население городов-миллионников старше 18 лет
Размер выборки: 10000 респондентов — по 1500 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из других городов-миллионников.

Теги: Опрос

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