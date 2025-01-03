Самарцы чаще всего покупали серьги и кольца на Новый год

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Аналитический центр SOKOLOV проанализировал продажи украшений в розничных магазинах перед Новым годом и выяснил, какие ювелирные подарки самарцы выбирали в этом году.

Перед Новым годом традиционно растет число продаж товаров, которые могут быть приобретены в качестве подарка, в том числе ювелирных украшений: за декабрь число купленных изделий в Самаре выросло на 51%. При этом заметно постепенное увеличение с первых дней месяца. Так, на неделе с 1 по 8 декабря рост составил 12%, а на неделе с 9 по 15 декабря уже 34%.

Средний чек на новогодние ювелирные подарки в Самаре составил 5 774 рубля. Средний чек по России в целом составил 8 875 рублей.

"Практически 60% всего спроса в декабре приходится на его третью декаду – трафик в ювелирных магазинах в преддверии Нового года, а особенно в последние выходные перед праздниками, всегда самый высокий, – рассказал Максим Чижов, директор розничной сети SOKOLOV. – Подарочные сертификаты оказались популярной покупкой у россиян в декабре, причем чаще всего клиенты выбирают сертификаты на сумму 5 тысяч рублей".

Неизменными лидерами среди подарков на Новый год в категории ювелирных украшений остаются серьги, их выбирают 30% покупателей. Второе место занимают кольца (28%). Цепи (13%), занявшие третье место, в 2024 году стали покупать перед новогодним праздником чаще, чем в прошлом году. Также популярностью пользуются браслеты и подвески (по 11%). Среди металлов лидирует серебро, а среди вставок - недрагоценные камни.

Интересно, что самым покупаемым изделием из серебра перед Новым годом стало кольцо с фианитом и россыпью камней, на втором месте расположилось тонкое колье, а на третьем — еще одно кольцо с одной вставкой. При этом среди золотых изделий две лидирующие позиции также заняли кольца: с пятью вставками и одним крупным камнем. Топ-3 замыкают золотые серьги со вставками из десяти фианитов.