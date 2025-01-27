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Самарцев призывают: воздержитесь от выезда на личном транспорте в непогоду!

27 января 2025 13:53
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Самарцев призывают: воздержитесь от выезда на личном транспорте в непогоду!

Зимняя дорога требует от каждого участника дорожного движения особой осторожности и повышенного внимания.

В результате неблагоприятных погодных явлений в холодное время года возрастает количество дорожно-транспортных происшествий. Ухудшается видимость, обзорность изнутри машины, недостаток солнечного света не даёт разглядеть некоторые препятствия заблаговременно. Кроме того, гололёд может стать причиной заносов и потери управления, что особенно опасно на скользких участках дорог.

Главное управление МЧС России по Самарской области призывает водителей отказаться от поездок на личных автомобилях без крайней необходимости.

Автовладельцам, все-таки рискнувшим отправиться в дорогу на автомобиле, сотрудники чрезвычайного ведомства настоятельно рекомендуют соблюдать определённые правила:

соблюдайте безопасную дистанцию, правила маневрирования, не превышайте скорость, включайте ближний свет фар или противотуманные фонари;

- отправляясь в путь, заполните топливом полный бак автомобиля и дополнительно канистру;

- заранее проверьте исправность аккумулятора, не лишним будет приобрести автономное пусковое устройство;

- положите в багажник трос, лопату и цепи противоскольжения или антипробуксовочную ленту;

- возьмите в дорогу теплые вещи, еду, воду, термос с горячим питьем, лекарства, спички и фонарь на случай выхода из строя аккумулятора;

- во избежание снежных заносов, не допускайте резких маневров и обгонов;

- не тормозите резко на заснеженной скользкой дороге, это не только бесполезно, но и опасно.

- приближаясь к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений, снижайте скорость до минимума;

- обязательно следите за сообщениями о погоде.

В целях своевременного получения экстренной информации о прогнозируемых опасных и неблагоприятных метеорологических явлениях рекомендуем использовать мобильное приложение «МЧС России».

В случае чрезвычайных ситуаций звоните по телефонам «101», «112»

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