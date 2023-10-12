Самарцев приглашают в СОУНБ на открытую лекцию, посвященную ТРИЗ-педагогике

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19 октября в 12:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает на открытую лекцию автора самарской версии ТРИЗ Рашида Хамзовича Шарипова «ТРИЗ-педагогика. Образовательная доктрина».

ТРИЗ-педагогика – педагогическая система, которая позволяет формировать творческую личность и находить самые нестандартные решения в разных областях жизни. Именно нестандартность является основой творческой деятельности изобретателя.

На открытой лекции автор, Рашид Хамзович Шарипов, исполнительный директор Ассоциации «Центр изобретательства и инновационного образования “ТРИЗ-САМАРА”», расскажет о программе раннего развития детей «Бакалибрики».

Ведь родителям и педагогам важно, чтобы ребенок стал гармоничной личностью, смог добиться успеха в жизни. Система Шарипова направлена на формирование всесторонне развитой личности. Занимаясь по данной системе, дети могут осваивать годовую школьную программу в течение трех месяцев, одна из учениц поступила в Самарский медицинский университет в 13 лет, сообщает пресс-служба СОУНБ.

19 октября, 12:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина 14а. Вход свободный.

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Фото: freepik.com