Самарцев приглашают принять участие в новом, уже третьем благотворительном походе с собаками породы хаски

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Ветеринарный центр «ФланманВет» совместно с туристическим сообществом «Координаты. Самара» приглашают принять участие в новом, уже третьем благотворительном походе с собаками породы хаски.

Третий поход с хаски, живущими в реабилитационном центре «ФланманВет», состоится 26 февраля. Маршрут пройдет в районе Царевщины и Красной Глинки – через Сокский карьер, Сокскую поляну, откуда открывается красивейший вид на Жигулевские ворота, и смотровые площадки горы Тип-Тяв.

Основная цель похода – привлечь внимание к проблемам бездомных животных и попытаться найти им хозяев. А также выгулять хаски, которым очень нужна активность.

Первый в Самаре Хаски Трип состоялся 17 декабря прошлого года и привлек интерес большого числа людей. Сформировался запрос на новый поход, и во втором трипе, состоявшемся 28 января, приняло участие почти 100 человек! Организаторы решили сделать походы с хаски традиционными.

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Дата: 26 февраля

Место встречи: железнодорожная платформа «Царевщина»

Время сбора: 10.00-10.30