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Самарцев предупредили о перебоях в работе ТВ и радио

15 января 2025 10:49
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Самарцев предупредили о перебоях в работе ТВ и радио

Со среды, 15 января, в Самарской области будет идти профилактика оборудования эфирного телерадиовещания. А это означает перебои в работе телевидения и радио.

— На мощных объектах телерадиовещания Самарской области (РТС, РТПС) запланирована профилактика, требующая временного отключения оборудования цифрового эфирного телевидения, аналоговых телеканалов и FM-радиостанций, телеканала «Губерния», аналоговых радиоканалов «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ», «Губерния», — сообщили в правительстве Самарской области.

Перерывы в телерадиовещании запланированы с 08:00 до 17:00 местного времени:

  • 15 января 2025 года — на РТС Самара-Арена — радиоканалов «Радио России» и «Маяк» в аналоговом формате;

  • 16 января 2025 года — на РТС Большая Глушица — 20 телевизионных и 3 радиоканалов цифрового эфирного телевидения, телеканала «Самарское губернское телевидение», радиоканалов «Радио России» и «Самарское губернское радио» в аналоговом формате;

  • 20 января 2025 года — на РТС Самара в зоне охвата Новокуйбышевска — 20 телевизионных и 3 радиоканалов цифрового эфирного телевидения;

  • 22 января 2025 года — на РТПС Жигулевск в зоне охвата Тольятти и части Ставропольского района — 20 телевизионных и 3 радиоканалов цифрового эфирного телевидения, радиоканалов «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ» и «Самарское губернское радио» в аналоговом формате;

  • 23 января 2025 года — на РТС Сызрань — 20 телевизионных и 3 радиоканалов цифрового эфирного телевидения, радиоканалов «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ» и «Самарское губернское радио» в аналоговом формате;

  • 27 января 2025 года — на РТПС Самара-Гагарин — радиоканала «Вести ФМ» в аналоговом формате;

  • 29 января 2025 года — на РТС Сергиевск — 20 телевизионных и 3 радиоканалов цифрового эфирного телевидения, телеканала «Самарское губернское телевидение», радиоканалов «Радио России» и «Самарское губернское радио» в аналоговом формате.

Кроме того, из-за профилактических работ на Центральной земной спутниковой станции (ЦЗС) 27 января 2025 года с 08:00 часов до 17:00 часов планируются остановка трансляции теле- и радиоканалов «Губерния» на всех объектах вещания на территории Самарской области, пишет 63.ру. 

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