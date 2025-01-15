Самарцев предупредили о перебоях в работе ТВ и радио

152

Со среды, 15 января, в Самарской области будет идти профилактика оборудования эфирного телерадиовещания. А это означает перебои в работе телевидения и радио.

— На мощных объектах телерадиовещания Самарской области (РТС, РТПС) запланирована профилактика, требующая временного отключения оборудования цифрового эфирного телевидения, аналоговых телеканалов и FM-радиостанций, телеканала «Губерния», аналоговых радиоканалов «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ», «Губерния», — сообщили в правительстве Самарской области.

Перерывы в телерадиовещании запланированы с 08:00 до 17:00 местного времени:

15 января 2025 года — на РТС Самара-Арена — радиоканалов «Радио России» и «Маяк» в аналоговом формате;

16 января 2025 года — на РТС Большая Глушица — 20 телевизионных и 3 радиоканалов цифрового эфирного телевидения, телеканала «Самарское губернское телевидение», радиоканалов «Радио России» и «Самарское губернское радио» в аналоговом формате;

20 января 2025 года — на РТС Самара в зоне охвата Новокуйбышевска — 20 телевизионных и 3 радиоканалов цифрового эфирного телевидения;

22 января 2025 года — на РТПС Жигулевск в зоне охвата Тольятти и части Ставропольского района — 20 телевизионных и 3 радиоканалов цифрового эфирного телевидения, радиоканалов «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ» и «Самарское губернское радио» в аналоговом формате;

23 января 2025 года — на РТС Сызрань — 20 телевизионных и 3 радиоканалов цифрового эфирного телевидения, радиоканалов «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ» и «Самарское губернское радио» в аналоговом формате;

27 января 2025 года — на РТПС Самара-Гагарин — радиоканала «Вести ФМ» в аналоговом формате;

29 января 2025 года — на РТС Сергиевск — 20 телевизионных и 3 радиоканалов цифрового эфирного телевидения, телеканала «Самарское губернское телевидение», радиоканалов «Радио России» и «Самарское губернское радио» в аналоговом формате.

Кроме того, из-за профилактических работ на Центральной земной спутниковой станции (ЦЗС) 27 января 2025 года с 08:00 часов до 17:00 часов планируются остановка трансляции теле- и радиоканалов «Губерния» на всех объектах вещания на территории Самарской области, пишет 63.ру.