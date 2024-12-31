Самарцам рассказали, куда жаловаться на отсутствие отопления в квартире

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В Самаре дважды произошел прорыв на теплотрассе на Корсунском переулке перед Новым годом. Тысячи жителей остались без отопления. К утру 31 декабря специалисты «ПТС» заполнили отключенный участок и приступили к восстановлению штатного режима теплоснабжения для клиентов Верхней зоны Безымянской отопительной котельной. Для жителей Самары, у которых остались вопросы, открыли «горячую линию».

- В настоящее время управляющим компаниям необходимо провести переключение домов с временной схемы отопления, затем проверить параметры подачи тепла в домах, по необходимости провести регулировку внутридомового оборудования и устранить воздух из системы отопления зданий, - сообщили в ресурсоснабжающей организации.

Самарцам, у которых есть вопросы по отоплению, предложили обращаться в тепловую справочную по телефону «горячей линии»: 8-800-700-18-46.

Напомним, ранее мэр Самары Иван Носков сообщил, что дефект теплосети был устранен к утру 31 декабря, а в квартиры пострадавших начали подавать тепло, пишет Самара-КП. .