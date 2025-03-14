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Самарским школьникам и студентам помогут построить единый карьерный трек от выбора профессии до трудоустройства
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Самарским школьникам и студентам помогут построить единый карьерный трек от выбора профессии до трудоустройства

14 марта 2025 17:21
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Служба занятости Самарской области участвует в апробации федерального проекта по профориентации и маршрутизации молодежи к работодателям.

Служба занятости Самарской области участвует в апробации федерального проекта по профориентации и маршрутизации молодежи к работодателям.

Задача проекта – помочь молодым людям выбрать профессию, пройти обучение и устроиться по специальности в своём регионе. В него войдут ученики 8 и 9 классов, а также выпускники ССУЗов и ВУЗов. Охватить такую аудиторию и провести профориентацию помогут различные цифровые платформы, в числе которых «Работа России», «Билет в будущее», «Карьерный навигатор», «Открытая промышленность» и другие.

По итогам каждому участнику предложат персональный карьерный маршрут с учётом его интересов, способностей и прогноза региональной кадровой потребности на следующие пять лет. Прогноз был составлен на основе опроса
4 715 работодателей области. Знание этих данных позволит молодёжи выбрать
и получить востребованную и высокооплачиваемую профессию, а затем гарантированно устроиться на первое место работы с помощью службы занятости.

«На сегодня и в перспективе обеспечение кадровой потребности в Самарской области – это один из основных вопросов сферы занятости и рынка труда. От того, насколько продуманно мы будем решать данную задачу, зависит эффективность функционирования предприятий. Одним из системных путей снижения дисбаланса спроса и предложения рабочей силы является профориентация и маршрутизация, которая поможет школьникам сделать осознанный выбор профессии, а выпускникам – найти «работу мечты» по полученной специальности», – рассказала врио министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова.

Для студентов, которые пока не выбрали будущее место работы, специалисты Кадровых центров составят индивидуальные планы содействия занятости. В них включат все сервисы, которые помогают быстрому трудоустройству: ярмарки вакансий, профтуры на предприятия региона, тренинги по составлению резюме
и подготовке к собеседованию. Тех, кто уже определился с работодателем, пригласят на мастер-классы по составлению резюме, развитию навыков общения с коллегами и руководителями, что будет полезно независимо от сферы деятельности.

Отметим, регион вошёл в число 11 субъектов, где проходит апробация нескольких этапов маршрутизации. Пилотирование проекта завершится в июне. После этого накопленный опыт будет использован при тиражировании проекта во всех 89 регионах страны.

 

Фото:   Минтруд Самарской области

 

Теги: Самара

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